Более 200 паломников посетили монастырский комплекс в Нагорном Карабахе при обеспечении безопасности российскими миротворцами

Российские миротворцы сопроводили из г. Степанакерт в Мартунинский район паломников, которые посетили службу в монастыре Армянской Апостольской церкви.
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