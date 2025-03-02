Эксперты рассказали, ждать ли магнитных бурь с 3 по 9 марта

Наступающая неделя с 3 по 9 марта может стать непростой для метеозависимых россиян. Эксперты прогнозируют, что магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянииНаступающая неделя с 3 по 9 марта может стать непростой для метеозависимых россиян.
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