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Эксперты рассказали, ждать ли магнитных бурь с 3 по 9 марта

Эксперты рассказали, ждать ли магнитных бурь с 3 по 9 марта

Наступающая неделя с 3 по 9 марта может стать непростой для метеозависимых россиян. Эксперты прогнозируют, что магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянииНаступающая неделя с 3 по 9 марта может стать непростой для метеозависимых россиян.

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