Эксперты рассказали, ждать ли магнитных бурь с 3 по 9 марта

Наступающая неделя с 3 по 9 марта может стать непростой для метеозависимых россиян. Эксперты прогнозируют, что магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянииНаступающая неделя с 3 по 9 марта может стать непростой для метеозависимых россиян.