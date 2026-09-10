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Молния! В Сочи очень много раненых при взрыве в порту - среди них двое детей

Молния! В Сочи очень много раненых при взрыве в порту - среди них двое детей

По уточнённым данным, в результате ночной атаки безэкипажных катеров на набережную Сочи 9 сентября пострадали 28 человек, в том числе двое детей.

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