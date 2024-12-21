СМИ: Число жертв теракта в Магдебурге увеличилось до пяти

Водитель наехавшего на толпу автомобиля находился под воздействием наркотиковЧисло погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, пишет издание Spiegel.
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