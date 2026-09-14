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Царьград

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The Washington Post: Киев запросил новые средства у Европы

The Washington Post: Киев запросил новые средства у Европы

Запрос Киева на финансовую помощь встревожил страны Европы на фоне выборах и бюджетных сложностей. Немецкий миллиардер Тео Мюллер выступил против помощи, а депутат Олег Матвейчев заявил о втягивании Европы в конфликт.

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