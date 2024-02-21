Герасимов вручил госнаграды бойцам, отличившимся при освобождении Авдеевки

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» и вручил государственные награды военным, которые особо отличились при освобождении города Авдеевки .
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