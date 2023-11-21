Логистический комплекс «Вайлдберриз» построят в Сургутском районе: 6 млрд инвестиций

СУРГУТ, 21 ноября, ФедералПресс. В поселке Солнечном построят складской комплекс ООО «Вайлдберриз». Для этого крупного инвестиционного проекта губернатор Наталья Комарова распорядилась выделить земельный участок площадью 20 га без торгов.
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