Британского телеведущего удивила «русская» привычка Кейт Миддлтон

Перед тем как войти в дом, она сняла обувь Британского телеведущего Романа Кемпа несколько лет назад попросили стать диджеем на садовой вечеринке в Букингемском дворце, где он познакомился с членами королевской семьи.
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