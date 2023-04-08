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Защита Треповой не стала обжаловать решение о ее аресте по делу о взрыве в Санкт-Петербурге

Защита Треповой не стала обжаловать решение о ее аресте по делу о взрыве в Санкт-Петербурге

Защита не стала обжаловать постановление суда об аресте фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Дарьи Треповой.

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