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Добрый Мир

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Россия не остановится на Украине? Чешский генерал не согласен: русским незачем покорять Европу, им нужно другое

Россия не остановится на Украине? Чешский генерал не согласен: русским незачем покорять Европу, им нужно другое

© РИА Новости Алексей Майшев1,3K прочтений 3 дня назад Те в Европе, кто на полном серьезе утверждает, что если позволить России победить на Украине, то она на этом не остановится, просто запугивают людей, заявил в интервью RU генерал Андор Шандор.

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