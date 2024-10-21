Россия не остановится на Украине? Чешский генерал не согласен: русским незачем покорять Европу, им нужно другое

© РИА Новости Алексей Майшев1,3K прочтений 3 дня назад Те в Европе, кто на полном серьезе утверждает, что если позволить России победить на Украине, то она на этом не остановится, просто запугивают людей, заявил в интервью RU генерал Андор Шандор.