БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Режим психопатов». В Молдове запрещена наиболее активная оппозиционная партия

«Режим психопатов». В Молдове запрещена наиболее активная оппозиционная партия

Конституционный суд Республики Молдова вынес вердикт о запрете деятельности партии «Шор». Молдова стала второй страной вслед за Украиной, где власти запрещают деятельность оппозиционных политических сил, за которые избиратели отдали свои голоса на выборах.

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