Haas передумала стартовать с пит-лейна на Гран При Монако

Haas передумала стартовать с пит-лейна на Гран При МонакоHaasСразу после исключения из протокола квалификации Гран При Монако в субботу команда Haas сообщила, что Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен начнут гонку с пит-лейна.