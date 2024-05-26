Haas передумала стартовать с пит-лейна на Гран При Монако

Haas передумала стартовать с пит-лейна на Гран При МонакоHaasСразу после исключения из протокола квалификации Гран При Монако в субботу команда Haas сообщила, что Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен начнут гонку с пит-лейна.
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