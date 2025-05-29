IT- и телеком-фирмы предупредили о рисках проекта силовиков по доступу к данным

Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая крупнейшие цифровые и финансовые компании страны (включая «Яндекс», VK, Сбер, МТС, «Ростелеком», ВТБ и других), подготовила замечания к проекту совместного приказа силовых структур о порядке доступа к информационным системам с персональными данными.