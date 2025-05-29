IT- и телеком-фирмы предупредили о рисках проекта силовиков по доступу к данным

Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая крупнейшие цифровые и финансовые компании страны (включая «Яндекс», VK, Сбер, МТС, «Ростелеком», ВТБ и других), подготовила замечания к проекту совместного приказа силовых структур о порядке доступа к информационным системам с персональными данными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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