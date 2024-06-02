У России припасено восхитительное оружие

Не будет никакой ядерной войны, сочинитель сказок. Будущего совсем не видите и претендуете на пророка. Смешите Бога. Мне даже интересно, хоть один Ваш прогноз совпал?))))

Natalija Osminina

А если уж ты решил меня осчастливить своим советом, то мне ближе бежать до Калининграда-всего 100 км. а от границы и того меньше 50 км.Так что если бы у тебя была хоть одна извилина в твоей тупой башке, то ты бы "пророча" ядерную войну, лучше бы подумал об 1 миллионе россиян. Кстати, у меня в Калининградской области живут несколько подруг. Почему на МТ тусуется один тупой сброд? Тупой и еще тупее.