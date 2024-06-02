За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам.
У России припасено восхитительное оружие
Комментарии
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Natalija Osminina
Не будет никакой ядерной войны, сочинитель сказок. Будущего совсем не видите и претендуете на пророка. Смешите Бога. Мне даже интересно, хоть один Ваш прогноз совпал?))))
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1 час.
Natalija Osminina
Вы мне мечтателей хохлов напоминаете. Не стыдно изображать из себя экстрасенса?
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1 час.
Natalija Osminina
А если уж ты решил меня осчастливить своим советом, то мне ближе бежать до Калининграда-всего 100 км. а от границы и того меньше 50 км.Так что если бы у тебя была хоть одна извилина в твоей тупой башке, то ты бы "пророча" ядерную войну, лучше бы подумал об 1 миллионе россиян. Кстати, у меня в Калининградской области живут несколько подруг. Почему на МТ тусуется один тупой сброд? Тупой и еще тупее.
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1 час.
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