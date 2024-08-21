На Западе заявили об очередном провале США по прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен уехал из столицы Катара города Доха 20 августа, так и не сумев заключить соглашение о прекращении боевых действий между радикальной исламской группировкой ХАМАС и Израилем.
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