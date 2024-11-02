Сенатор Карасин предложил обсудить желание трех стран защищать украинцев в РФ

Сенатор и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил обсудить желание трех стран - Катара, Ватикана и ЮАР - получить статус стран-покровительниц украинцев в РФ.
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