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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Курьера насмерть сбили на Павловском тракте в Барнауле

Курьера насмерть сбили на Павловском тракте в Барнауле

Из-за аварии движение в сторону города затруднено Курьера насмерть сбили в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" В Барнауле насмерть сбили курьера на пересечении Павловского тракта и улицы Звездной, сообщает "Инцидент Барнаул".

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