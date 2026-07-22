Курьера насмерть сбили на Павловском тракте в Барнауле

Из-за аварии движение в сторону города затруднено Курьера насмерть сбили в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" В Барнауле насмерть сбили курьера на пересечении Павловского тракта и улицы Звездной, сообщает "Инцидент Барнаул".
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