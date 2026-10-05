Школьники Кабардино-Балкарии поддержали Общероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

В Нальчике прошла профилактическая встреча с учащимися старших классов, организованная сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кабардино-Балкарии совместно с представителями местного департамента образования и медицинскими специалистами республиканского Минздрава.