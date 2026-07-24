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Царьград

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Госдума хочет запретить правительству "поднимать инфляцию": Экономист дал оценку инициативе

Госдума хочет запретить правительству "поднимать инфляцию": Экономист дал оценку инициативе

Финансист Беляев назвал проект моратория на проинфляционные меры "безграмотным". "Главный фактор инфляции на всех рынках в развитой рыночной экономике — это диктат продавца на рынке", - объяснил эксперт.

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