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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Никитин покинул пост президента «Амура»: «Благодаря вам клуб прочно встал на ноги, превратился в организацию с психологией победителя. Однажды Тигр – Тигр навсегда!»

Ранее Никитин объявил об уходе с поста первого вице-губернатора Хабаровского края. «От лица игроков, тренерского штаба, коллектива ХК «Амур» и болельщиков выражаем огромную благодарность Александру Александровичу Никитину за внимание и руководство на посту президента нашего клуба.

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