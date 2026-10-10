ABC: адвокаты пережившей казнь Кристы Пайк сообщили о ее выписке из больницы

Пережившую две смертельные инъекции в ходе неудачной попытки смертной казни американку Кристу Пайк выписали из больницы и вернули в тюрьму.
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Жаль бабу. Симпатяга - и волос шикарный. А что из себя представляет тот парень, ради которого она убила соперницк?