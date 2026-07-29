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W. P. Carey информирует об итогах 2-го квартала 2026 г. и досрочном погашении облигаций

W. P. Carey информирует об итогах 2-го квартала 2026 г. и досрочном погашении облигаций

Крупнейший инвестиционный фонд недвижимости (REIT) W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC) опубликовал финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2026 года, продемонстрировав стабильные операционные показатели и эффективную стратегию оптимизации структуры капитала.

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