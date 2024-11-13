Противоречивый символизм: легендарный «Раненый ангел» и двоякий «Сад смерти»

Танцы на набережной, 1899 год. Автор: Hugo Simberg. «Раненый ангел», «Сад смерти», «Чёрт у котла», «Танцы на набережной» – это вовсе не названия фильмов ужасов, а художественные полотна финского художника-символиста Хyго Симбeрга (Нugo Simbеrg).
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