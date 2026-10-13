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Гимнастки Мельникова, Листунова и Калмыкова пропустят ЧМ из-за невыдачи виз

Гимнастки Мельникова, Листунова и Калмыкова пропустят ЧМ из-за невыдачи виз

РИА Новости/Алексей Филиппов Россиянки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах из-за отказа в выдаче виз.

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