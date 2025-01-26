Лукашенко прокомментировал свое участие в выборах в 2030 году

В Белоруссии 26 января проходят выборы президента страны. Нынешний глава республики Александр Лукашенко, вошедший в число пяти кандидатов на этот пост, заявил, что пока не готов говорить о своем участии в выборах, которые пройдут в 2030 году.
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