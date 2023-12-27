В Москве создано 46 Центров информирования по переселению по реновации

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в текущем году в столице были созданы 46 Центров информирования по переселению для участников программы реновации, которые располагаются на первых этажах новостроек.
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