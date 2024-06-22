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Эмерик Лапорт: «Канте – лучший игрок в двух матчах на Евро. Это говорит о силе саудовской лиги»

Эмерик Лапорт: «Канте – лучший игрок в двух матчах на Евро. Это говорит о силе саудовской лиги»

«Канте сыграл два матча на Евро-2024 и был признан лучшим игроком в обоих. Это говорит о силе лиги», – сказал защитник сборной Испании.

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