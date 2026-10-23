An escaped cow led police on a chase through a Maryland neighborhood before fleeing into the woods and making its way onto a busy highway.
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