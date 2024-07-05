МегаФон прокачал связь в Выксе

Инженеры оператора модернизировали существующие и запустили новые базовые станции, благодаря чему средняя скорость мобильного интернета для жителей Выксы Нижегородской области и его пригорода теперь составляет более 40 Мбит/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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