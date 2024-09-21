Я тебе язык отрежу б… Воспитательница х… Мразь конченная. Шалава» (с)

убивать по тихому!необходима санитарная чистка,тварей нужно утилизировать и не надо это делать по одиночке - только толпой!

W

Walery

Сам то ты Евг., в школе учился? Уточни свои-твои 30 лет - и признайся кому ты в 90-е кричал "виват"? Тебя падлу "Алексеенко" надо впереди этого мигранта гнать в шею из России!