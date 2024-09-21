Я тебе язык отрежу б… Воспитательница х… Мразь конченная. Шалава» (с) Пишет Сергей Колясников: Челябинск, школа №71.
Я тебе язык отрежу б… Воспитательница х… Мразь конченная. Шалава» (с)
Комментарии
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k
kraft54
убивать по тихому!необходима санитарная чистка,тварей нужно утилизировать и не надо это делать по одиночке - только толпой!
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5 час.
Анатолий Гредин
И это в Челябинске...да,вы,челблядинцы,а не крутые
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4 час.
W
Walery
Сам то ты Евг., в школе учился? Уточни свои-твои 30 лет - и признайся кому ты в 90-е кричал "виват"? Тебя падлу "Алексеенко" надо впереди этого мигранта гнать в шею из России!
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4 час.
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