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«Баскония» установила клубный рекорд результативности в победном матче с «Маккаби»

«Баскония» разгромила «Маккаби Тель-Авив» со счетом 116:87 в 6-м туре Евролиги и установила новый рекорд клуба по количеству очков, набранных в одном матче.

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