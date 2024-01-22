Шестидневная забастовка в Германии. Машинисты поездов не выйдут на работу

Машинисты поездов в Германии объявляют на среду начало шестидневной забастовки - самой продолжительной за всю историю их спора о зарплате и рабочем времени с оператором Deutsche Bahn (DB), объявил в понедельник профсоюз GDL.
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