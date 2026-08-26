Не дал Starlink – получи орден: Зеленский решил задобрить Маска госнаградой Зеленский подписал указ о награждении американского предприним.
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Не дал Starlink – получи орден: Зеленский решил задобрить Маска госнаградой Зеленский подписал указ о награждении американского предприним.
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