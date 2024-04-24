В Москве обновят ещё 150 поликлиник

Сергей Собянин рассказал о стратегии развития столичной медицины В личном блоге на сайте sobyanin.ru Cергей Собянин рассказал о том, что сделано за 10 последних лет для модернизации московского здравоохранения, и обозначил стратегию его развития на ближайшие шесть лет.
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