В Москве обновят ещё 150 поликлиник

Сергей Собянин рассказал о стратегии развития столичной медицины В личном блоге на сайте sobyanin.ru Cергей Собянин рассказал о том, что сделано за 10 последних лет для модернизации московского здравоохранения, и обозначил стратегию его развития на ближайшие шесть лет.