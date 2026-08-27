Стипендия Ельцина приходила, а это 600 тысяч, уже можно планировать какие-то турниры – отец Золотаревых о теннисной судьбе четырех детей

- Откуда берёте средства, чтобы тащить такую массивную группу из четырёх детей-теннисистов? - вопрос Александру Золотарёву, старшие дочери которого 24-летняя Анастасия и 17-летняя Рада (на снимке) входят в топ-300 рейтинга WTA, а 14-летняя Кира и восьмилетний Владимир также занимаются теннисом.