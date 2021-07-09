Fendi вместо показа выпустил фильм с новой коллекций, в нем снялись Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс с дочерью

Кажется, теперь мы знаем фишку нового креативного директора Fendi Тома Джонса - привлекать голливудских звезд! В январе в его вещах по подиуму ходили Наоми Кэмпбелл, Дэми Мур и Белла Хадид (смотрите фото здесь).
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