Fendi вместо показа выпустил фильм с новой коллекций, в нем снялись Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс с дочерью

Кажется, теперь мы знаем фишку нового креативного директора Fendi Тома Джонса - привлекать голливудских звезд! В январе в его вещах по подиуму ходили Наоми Кэмпбелл, Дэми Мур и Белла Хадид (смотрите фото здесь).