Аббас в беседе с Блинкеном заявил о необходимости остановить обстрелы в Газе

Режим прекращения огня в секторе Газа необходимо ввести как можно быстрее. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил телеканал Sky News Arabia.
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