Для большинства россиян важно освещение улиц для чувства безопасности

Темные улицы и дворы — это не только неудобство для горожан, но и фактор повышенной аварийности, преступности и эмоционального дискомфорта, тогда как эффективное освещение помогает сделать города безопаснее и комфортнее, а также значительно снизить нагрузку на городской бюджет.
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