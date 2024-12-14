Для большинства россиян важно освещение улиц для чувства безопасности

Темные улицы и дворы — это не только неудобство для горожан, но и фактор повышенной аварийности, преступности и эмоционального дискомфорта, тогда как эффективное освещение помогает сделать города безопаснее и комфортнее, а также значительно снизить нагрузку на городской бюджет.