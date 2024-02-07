Стало известно о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

Два человека пострадали при обстреле Белгорода украинскими войсками, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город из реактивной системы залпового огня «Вампир», осколки которых упали на газораспределительную станцию.