Стало известно о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

Два человека пострадали при обстреле Белгорода украинскими войсками, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город из реактивной системы залпового огня «Вампир», осколки которых упали на газораспределительную станцию.
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