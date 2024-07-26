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Скрытые угрозы в тылу России. В опасности может оказаться любой: Монополия диаспор, о которой пора сказать честно

Скрытые угрозы в тылу России. В опасности может оказаться любой: Монополия диаспор, о которой пора сказать честно

Shutterstock Анонимное признание сотрудницы госклиники обличило скрытые угрозы в тылу России - мигранты свободно разгуливают по инфекционным отделениям, имеют доступ к критически важным объектам и могут разносить опасные инфекционные болезни.

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Комментарии
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Наталия
Приплыли, дооптимизировались! И начнутся эпидемии болезней, о которых у нас все давно забыли, вырастет смертность....
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13 час.

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