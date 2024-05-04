В Terminator: Survivors будет несколько управляемых транспортных средств Если не счит...

В Terminator: Survivors будет несколько управляемых транспортных средствЕсли не считать краткого кинематографического анонсирующего трейлера в начале этого года, мы очень мало видели Terminator: Survivors, но, хотя еще неизвестно, как долго нам придется ждать, прежде чем Nacon продемонстрирует игровой процесс для игры на… источник.