«Моськи не переведутся»: Константинов отреагировал на призыв представителя Литвы сократить выдачу виз россиянам

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал европейские страны сократить выдачу шенгенских виз россиянам, так как, по его словам, «их полно».
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