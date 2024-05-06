В Белгородской области погибли 6 человек и пострадали 35 из-за удара дронов ВСУ

Атакованы были две пассажирские "Газели", везущие работников на ферму.Утром 6 мая в Белгородской области в результате атаки дронов, запущенных ВСУ, погибли и пострадали работники сельскохозяйственного предприятия, которые ехали на работу.
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