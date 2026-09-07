🤧 Новые штаммы гриппа идут в Россию: как защититься В новом эпидсезоне в России ожидают два изменившихся варианта гриппа: гонконгский А (H3N2) и свиной А (H1N1).
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