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Уроки управления беспилотниками могут включить в школьную программу

Уроки управления беспилотниками могут включить в школьную программу

Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» обратилась в Минтранс с письмом, в котором предлагает добавить теоретические дисциплины и практические занятия по беспилотной авиации в школьную программу .

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