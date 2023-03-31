Уроки управления беспилотниками могут включить в школьную программу

Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» обратилась в Минтранс с письмом, в котором предлагает добавить теоретические дисциплины и практические занятия по беспилотной авиации в школьную программу .
Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» обратилась в Минтранс с письмом, в котором предлагает добавить теоретические дисциплины и практические занятия по беспилотной авиации в школьную программу .
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