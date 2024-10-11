Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

890 подписчиков

В Краснодарском крае полицейские и представители Общественного совета при ведомстве провели заседание молодежного клуба «Правовая планета»

В Краснодарском крае полицейские и представители Общественного совета при ведомстве провели заседание молодежного клуба «Правовая планета»

В  Центральной городской библиотеке, в рамках заседания клуба «Правовая планета», сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску и члены Общественного совета провели встречу со студентами социально-педагогического колледжа города-героя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх