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Секс с летальным исходом: реальные истории о смерти во время полового акта

Секс с летальным исходом: реальные истории о смерти во время полового акта

Отправиться на седьмое небо от удовольствия во время занятия любовью можно в буквальном смысле. Случаи, когда люди умирают, занимаясь сексом, происходят почти каждый год.

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