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Татар-информ

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Из Бугульмы отправили очередную группу военнослужащих по контракту

Из Бугульмы отправили очередную группу военнослужащих по контракту

Фото предоставлено Светланой Андреевой Из Бугульмы состоялась очередная отправка военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны.

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