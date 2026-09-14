Из Бугульмы отправили очередную группу военнослужащих по контракту

Фото предоставлено Светланой Андреевой Из Бугульмы состоялась очередная отправка военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 18-летний парень ...
- Т 18-летний парень ...
- В Госсовете РТ пе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым