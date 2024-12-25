В Крыму начали менять вывески с иностранными словами

Около 70 вывесок, содержащие иностранные слова и написанные на латинице, заменили в пгт Красногвардейское, сообщает председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов 25 декабря в своем Telegram-канале.
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