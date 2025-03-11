Противник для атаки на Россию использовал рекордное число БПЛА Последствия падения обломков вражеского БПЛА на парковку в Домодедово.
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Противник для атаки на Россию использовал рекордное число БПЛА Последствия падения обломков вражеского БПЛА на парковку в Домодедово.
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